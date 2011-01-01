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Матта-И-Голицына Лидия
Матта-И-Голицына Лидия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
2011
Пол
Женский
Отец
Де Матта-И-Майя Альберто
Мать
Де Матта (Голицына) Ксения Петровна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2011
Отец:
Де Матта-И-Майя Альберто
Мать:
Де Матта Ксения Петровна
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