Де Матта-И-Майя Альберто Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Де Матта-И-Майя Альберто

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно

Супруги
Де Матта (Голицына) Ксения Петровна23.05.1983 г.р.
Дети
Матта-И-Голицына Лидия2011 г.р.
Матта-И-Голицын Домиан2013 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.09.2007

Жена: Де Матта (Голицына) Ксения Петровна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
2011

Дочь: Матта-И-Голицына Лидия

Мать ребёнка: Де Матта (Голицына) Ксения Петровна

Рождение ребёнка
2013

Сын: Матта-И-Голицын Домиан

Мать ребёнка: Де Матта (Голицына) Ксения Петровна

Рождение ребёнка
2016

Сын: Матта-И-Голицын Феликс

Мать ребёнка: Де Матта (Голицына) Ксения Петровна

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