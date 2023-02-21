Де Матта-И-Майя Альберто — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Де Матта-И-Майя Альберто

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.09.2007

Жена: Де Матта Ксения Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
2011

Дочь: Матта-И-Голицына Лидия

Мать ребёнка: Де Матта Ксения Петровна

Рождение ребёнка
2013

Сын: Матта-И-Голицын Домиан

Мать ребёнка: Де Матта Ксения Петровна

Рождение ребёнка
2016

Сын: Матта-И-Голицын Феликс

Мать ребёнка: Де Матта Ксения Петровна

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