Де Матта-И-Майя Альберто
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.09.2007
Жена: Де Матта Ксения Петровна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
2011
Дочь: Матта-И-Голицына Лидия
Мать ребёнка: Де Матта Ксения Петровна
Рождение ребёнка
2013
Мать ребёнка: Де Матта Ксения Петровна
Рождение ребёнка
2016
Мать ребёнка: Де Матта Ксения Петровна