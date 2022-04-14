Де Матта-И-Майя Альберто
мужской, родился Неизвестно
Супруги
Де Матта (Голицына) Ксения Петровна23.05.1983 г.р.
Дети
Матта-И-Голицына Лидия2011 г.р.
Матта-И-Голицын Домиан2013 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.09.2007
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
2011
Дочь: Матта-И-Голицына Лидия
Мать ребёнка: Де Матта (Голицына) Ксения Петровна
Рождение ребёнка
2013
Мать ребёнка: Де Матта (Голицына) Ксения Петровна
Рождение ребёнка
2016
Мать ребёнка: Де Матта (Голицына) Ксения Петровна