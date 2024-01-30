Голицын Дмитрий Владимирович
Место рождения
Дата рождения08.02.1914
Дата смерти05.10.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1914
Бракосочетание
10.08.1941
Рождение ребёнка
19.08.1943
Дочь: Дружинская (Голицына) Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Голицына (Лопухина) Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
07.09.1947
Сын: Голицын Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Голицына (Лопухина) Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
25.03.1955
Мать ребёнка: Голицына (Лопухина) Татьяна Петровна
Смерть
05.10.1976