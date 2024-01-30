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Голицын Дмитрий Владимирович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

08.02.1914

Дата смерти

05.10.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1914

Отец: Голицын Владимир Владимирович

Мать: Голицына (Степанова) Вера Филипповна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
10.08.1941

Жена: Голицына (Лопухина) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
19.08.1943

Дочь: Дружинская (Голицына) Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Голицына (Лопухина) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
07.09.1947

Сын: Голицын Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Голицына (Лопухина) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
25.03.1955

Сын: Голицын Пётр Дмитриевич

Мать ребёнка: Голицына (Лопухина) Татьяна Петровна

Смерть
05.10.1976

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