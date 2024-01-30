Голицына (Степанова) Вера Филипповна 27.04.1885 — найти родственников по фамилии на Familio

Голицына (Степанова) Вера Филипповна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 27.04.1885, Варшава, Rzeczpospolita Polska

умерла 10.03.1954, город Мендоса, Большая Мендоса, Аргентинская Республика

Супруги
Голицын Владимир Владимирович10.04.1887 г.р.
Дети
Голицына Вера Владимировна22.10.1912 г.р.
Голицын Дмитрий Владимирович08.02.1914 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Варшава, Rzeczpospolita Polska

Бракосочетание
31.01.1912

Муж: Голицын Владимир Владимирович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
22.10.1912

Дочь: Голицына Вера Владимировна

Отец ребёнка: Голицын Владимир Владимирович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
08.02.1914

Сын: Голицын Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Голицын Владимир Владимирович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
20.06.1917

Сын: Голицын Кирилл Владимирович

Отец ребёнка: Голицын Владимир Владимирович

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
10.03.1954
город Мендоса, Большая Мендоса, Аргентинская Республика

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