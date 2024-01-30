Голицына (Степанова) Вера Филипповна
женский, родилась 27.04.1885, Варшава, Rzeczpospolita Polska
умерла 10.03.1954, город Мендоса, Большая Мендоса, Аргентинская Республика
Супруги
Голицын Владимир Владимирович10.04.1887 г.р.
Дети
Голицына Вера Владимировна22.10.1912 г.р.
Голицын Дмитрий Владимирович08.02.1914 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Варшава, Rzeczpospolita Polska
Бракосочетание
31.01.1912
Рождение ребёнка
22.10.1912
Дочь: Голицына Вера Владимировна
Отец ребёнка: Голицын Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
08.02.1914
Сын: Голицын Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Голицын Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
20.06.1917
Сын: Голицын Кирилл Владимирович
Отец ребёнка: Голицын Владимир Владимирович
Смерть
10.03.1954
город Мендоса, Большая Мендоса, Аргентинская Республика