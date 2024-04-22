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Голицын Владимир Владимирович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

10.04.1887

Дата смерти

25.12.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1887

Отец: Голицын Владимир Александрович

Мать: Голицына Анна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
31.01.1912

Жена: Голицына Вера Филипповна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.10.1912

Дочь: Голицына Вера Владимировна

Мать ребёнка: Голицына Вера Филипповна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.02.1914

Сын: Голицын Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Голицына Вера Филипповна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.06.1917

Сын: Голицын Кирилл Владимирович

Мать ребёнка: Голицына Вера Филипповна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.12.1974
город Нью-Йорк, США
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