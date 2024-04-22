Голицын Владимир Владимирович
Место рождения
Дата рождения10.04.1887
Дата смерти25.12.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1887
Бракосочетание
31.01.1912
Жена: Голицына Вера Филипповна
Рождение ребёнка
22.10.1912
Дочь: Голицына Вера Владимировна
Мать ребёнка: Голицына Вера Филипповна
Рождение ребёнка
08.02.1914
Сын: Голицын Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Голицына Вера Филипповна
Рождение ребёнка
20.06.1917
Сын: Голицын Кирилл Владимирович
Мать ребёнка: Голицына Вера Филипповна
Смерть
25.12.1974
город Нью-Йорк, США