Голицын Кирилл Владимирович
Место рождения
Дата рождения20.06.1917
Дата смерти17.06.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1917
Бракосочетание
С 16.12.1941 по 1947
Рождение ребёнка
29.01.1942
Сын: Голицын Владимир Кириллович
Мать ребёнка: Голицына (Фон Энден) Марина Александровна
Рождение ребёнка
13.03.1953
Сын: Голицын Андрей Кириллович
Мать ребёнка: Голицына (Путиловская) Надежда Николаевна
Бракосочетание
13.12.1953
Рождение ребёнка
09.06.1955
Дочь: Зверева (Голицына) Марина Кирилловна
Мать ребёнка: Голицына (Путиловская) Надежда Николаевна
Смерть
17.06.2000