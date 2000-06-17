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Голицын Кирилл Владимирович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

20.06.1917

Дата смерти

17.06.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1917

Отец: Голицын Владимир Владимирович

Мать: Голицына (Степанова) Вера Филипповна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
С 16.12.1941 по 1947

Жена: Голицына (Фон Энден) Марина Александровна

Рождение ребёнка
29.01.1942

Сын: Голицын Владимир Кириллович

Мать ребёнка: Голицына (Фон Энден) Марина Александровна

Рождение ребёнка
13.03.1953

Сын: Голицын Андрей Кириллович

Мать ребёнка: Голицына (Путиловская) Надежда Николаевна

Бракосочетание
13.12.1953

Жена: Голицына (Путиловская) Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
09.06.1955

Дочь: Зверева (Голицына) Марина Кирилловна

Мать ребёнка: Голицына (Путиловская) Надежда Николаевна

Смерть
17.06.2000

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