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Голицын Владимир Кириллович

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Место рождения

Белград

Дата рождения

29.01.1942

Дата смерти

22.02.2018

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1942

Отец: Голицын Кирилл Владимирович

Мать: Голицына (Фон Энден) Марина Александровна

Бракосочетание
06.10.1963

Жена: Голицына (Казимирова) Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
09.07.1964

Сын: Голицын Кирилл Владимирович

Мать ребёнка: Голицына (Казимирова) Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
?.02.1967

Сын: Голицын Григорий Владимирович

Мать ребёнка: Голицына (Казимирова) Татьяна Владимировна

Смерть
22.02.2018

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