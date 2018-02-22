Голицын Владимир Кириллович
Место рождения
Дата рождения29.01.1942
Дата смерти22.02.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1942
Бракосочетание
06.10.1963
Рождение ребёнка
09.07.1964
Сын: Голицын Кирилл Владимирович
Мать ребёнка: Голицына (Казимирова) Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
?.02.1967
Сын: Голицын Григорий Владимирович
Мать ребёнка: Голицына (Казимирова) Татьяна Владимировна
Смерть
22.02.2018