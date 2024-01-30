Голицына (Казимирова) Татьяна Владимировна
Место рождения
Дата рождения17.01.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.10.1963
Рождение ребёнка
09.07.1964
Сын: Голицын Кирилл Владимирович
Отец ребёнка: Голицын Владимир Кириллович
Рождение ребёнка
?.02.1967
Сын: Голицын Григорий Владимирович
Отец ребёнка: Голицын Владимир Кириллович