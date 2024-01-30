Голицына (Казимирова) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына (Казимирова) Татьяна Владимировна

Место рождения

Берлин

Дата рождения

17.01.1943

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.10.1963

Муж: Голицын Владимир Кириллович

Рождение ребёнка
09.07.1964

Сын: Голицын Кирилл Владимирович

Отец ребёнка: Голицын Владимир Кириллович

Рождение ребёнка
?.02.1967

Сын: Голицын Григорий Владимирович

Отец ребёнка: Голицын Владимир Кириллович

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