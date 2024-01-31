Голицын Кирилл Владимирович
Место рождениягород Нью-Йорк, США
Дата рождения09.07.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1964
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голицын Виктор Кириллович
Мать ребёнка: Голицына (Мальцева) Нина
Бракосочетание
06.10.1991
Жена: Голицына (Мальцева) Нина
Рождение ребёнка
06.04.1995
Дочь: Голицына Анна Кирилловна
Мать ребёнка: Голицына (Мальцева) Нина
Рождение ребёнка
16.02.1999
Сын: Голицын Владимир Кириллович
Мать ребёнка: Голицына (Мальцева) Нина