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Голицын Кирилл Владимирович

Место рождения

город Нью-Йорк, США

Дата рождения

09.07.1964

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1964

Отец: Голицын Владимир Кириллович

Мать: Голицына (Казимирова) Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голицын Виктор Кириллович

Мать ребёнка: Голицына (Мальцева) Нина

Бракосочетание
06.10.1991

Жена: Голицына (Мальцева) Нина

Рождение ребёнка
06.04.1995

Дочь: Голицына Анна Кирилловна

Мать ребёнка: Голицына (Мальцева) Нина

Рождение ребёнка
16.02.1999

Сын: Голицын Владимир Кириллович

Мать ребёнка: Голицына (Мальцева) Нина

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