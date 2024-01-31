Голицына (Мальцева) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голицын Виктор Кириллович
Отец ребёнка: Голицын Кирилл Владимирович
Бракосочетание
06.10.1991
Рождение ребёнка
06.04.1995
Дочь: Голицына Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Голицын Кирилл Владимирович
Рождение ребёнка
16.02.1999
Сын: Голицын Владимир Кириллович
Отец ребёнка: Голицын Кирилл Владимирович