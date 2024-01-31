Голицына (Мальцева) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына (Мальцева) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1966

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голицын Виктор Кириллович

Отец ребёнка: Голицын Кирилл Владимирович

Бракосочетание
06.10.1991

Муж: Голицын Кирилл Владимирович

Рождение ребёнка
06.04.1995

Дочь: Голицына Анна Кирилловна

Отец ребёнка: Голицын Кирилл Владимирович

Рождение ребёнка
16.02.1999

Сын: Голицын Владимир Кириллович

Отец ребёнка: Голицын Кирилл Владимирович

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