Голицын Дмитрий Дмитриевич
Место рожденияг. Мюнхен, ФРГ
Дата рождения07.09.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1947
г. Мюнхен, ФРГ
Бракосочетание
09.05.1976
Рождение ребёнка
03.12.1979
Сын: Голицын Филипп Дмитриевич
Мать ребёнка: Донелон Габриэль Мэри О'Нейл
г. Нью-Йорк, США
Рождение ребёнка
28.02.1982
Дочь: Голицына Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Донелон Габриэль Мэри О'Нейл
г. Нью-Йорк, США