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Голицын Дмитрий Дмитриевич

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Место рождения

г. Мюнхен, ФРГ

Дата рождения

07.09.1947

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1947

Отец: Голицын Дмитрий Владимирович

Мать: Голицына Татьяна Петровна

г. Мюнхен, ФРГ
Бракосочетание
09.05.1976

Жена: Донелон Габриэль Мэри О'Нейл

Рождение ребёнка
03.12.1979

Сын: Голицын Филипп Дмитриевич

Мать ребёнка: Донелон Габриэль Мэри О'Нейл

г. Нью-Йорк, США
Рождение ребёнка
28.02.1982

Дочь: Голицына Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Донелон Габриэль Мэри О'Нейл

г. Нью-Йорк, США
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