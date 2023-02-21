Донелон Габриэль Мэри О'Нейл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Донелон Габриэль Мэри О'Нейл

Место рождения

г. Дублин, Ирландия

Дата рождения

05.10.1948

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Дублин, Ирландия
Бракосочетание
09.05.1976

Муж: Голицын Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
03.12.1979

Сын: Голицын Филипп Дмитриевич

Отец ребёнка: Голицын Дмитрий Дмитриевич

г. Нью-Йорк, США
Рождение ребёнка
28.02.1982

Дочь: Голицына Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Голицын Дмитрий Дмитриевич

г. Нью-Йорк, США
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