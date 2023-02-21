Донелон Габриэль Мэри О'Нейл
Место рожденияг. Дублин, Ирландия
Дата рождения05.10.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.05.1976
Рождение ребёнка
03.12.1979
Сын: Голицын Филипп Дмитриевич
Отец ребёнка: Голицын Дмитрий Дмитриевич
г. Нью-Йорк, США
Рождение ребёнка
28.02.1982
Дочь: Голицына Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Голицын Дмитрий Дмитриевич
г. Нью-Йорк, США