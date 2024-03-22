Лопухина (Голицына) Татьяна Владимировна
Место рождения
Дата рождения13.09.1892
Дата смерти07.03.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1892
Рождение ребёнка
14.08.1915
Дочь: Никитина Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Лопухин Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
22.10.1916
Дочь: Голицына Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Лопухин Пётр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.03.1920
г. София, Болгария