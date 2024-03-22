Лопухина (Голицына) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопухина (Голицына) Татьяна Владимировна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

13.09.1892

Дата смерти

07.03.1920

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1892

Отец: Голицын Владимир Михайлович

Мать: Голицына София Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.08.1915

Дочь: Никитина Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Лопухин Пётр Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.10.1916

Дочь: Голицына Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Лопухин Пётр Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопухин Пётр Сергеевич

Смерть
07.03.1920
г. София, Болгария
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