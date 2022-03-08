Голицына (Делянова) София Николаевна
женский, родилась 05.02.1851
умерла 11.10.1925
Супруги
Голицын Владимир Михайлович10.07.1847 г.р.
Дети
Голицын Михаил Владимирович02.09.1873 г.р.
Трубецкая (Голицына) Елизавета Владимировна08.11.1889 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1873
Сын: Голицын Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Голицын Владимир Михайлович
Звенигород, Звенигород, Московская область
Рождение ребёнка
08.11.1889
Дочь: Трубецкая (Голицына) Елизавета Владимировна
Отец ребёнка: Голицын Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
13.09.1892
Дочь: Лопухина (Голицына) Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Голицын Владимир Михайлович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.10.1925