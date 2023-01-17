Голицына (Делянова) София Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына (Делянова) София Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1851

Дата смерти

11.10.1925

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1873

Сын: Голицын Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Голицын Владимир Михайлович

Звенигород, Звенигород, Московская область
Рождение ребёнка
08.11.1889

Дочь: Трубецкая Елизавета Владимировна

Отец ребёнка: Голицын Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
13.09.1892

Дочь: Лопухина Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Голицын Владимир Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голицын Владимир Михайлович

Смерть
11.10.1925
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