Голицына (Делянова) София Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1851
Дата смерти11.10.1925
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1873
Сын: Голицын Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Голицын Владимир Михайлович
Звенигород, Звенигород, Московская область
Рождение ребёнка
08.11.1889
Дочь: Трубецкая Елизавета Владимировна
Отец ребёнка: Голицын Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
13.09.1892
Дочь: Лопухина Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Голицын Владимир Михайлович
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.10.1925