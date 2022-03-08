Голицына (Делянова) София Николаевна 05.02.1851 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голицына (Делянова) София Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 05.02.1851

умерла 11.10.1925

Супруги
Голицын Владимир Михайлович10.07.1847 г.р.
Дети
Голицын Михаил Владимирович02.09.1873 г.р.
Трубецкая (Голицына) Елизавета Владимировна08.11.1889 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голицын Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
02.09.1873

Сын: Голицын Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Голицын Владимир Михайлович

Звенигород, Звенигород, Московская область

Рождение ребёнка
08.11.1889

Дочь: Трубецкая (Голицына) Елизавета Владимировна

Отец ребёнка: Голицын Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
13.09.1892

Дочь: Лопухина (Голицына) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Голицын Владимир Михайлович

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
11.10.1925

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