Голицын Михаил Владимирович
Место рождения
Дата рождения02.09.1873
Дата смерти23.11.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1873
Бракосочетание
1899
Жена: Голицына Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
08.08.1900
Дочь: Трубецкая Александра Михайловна
Мать ребёнка: Голицына Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
31.12.1901
Сын: Голицын Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Голицына Анна Сергеевна
Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
19.10.1903
Дочь: Мейен Софья Михайловна
Мать ребёнка: Голицына Анна Сергеевна
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.03.1906
Дочь: Голицына Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Голицына Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
01.03.1909
Сын: Голицын Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Голицына Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
05.11.1911
Дочь: Веселовская Мария Михайловна
Мать ребёнка: Голицына Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
24.02.1914
Дочь: Перцова Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Голицына Анна Сергеевна
Смерть
23.11.1942
Дмитров, Дмитровский, Московская область