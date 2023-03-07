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Голицын Михаил Владимирович

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Место рождения

Звенигород, Звенигород, Московская область

Дата рождения

02.09.1873

Дата смерти

23.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1873

Отец: Голицын Владимир Михайлович

Мать: Голицына София Николаевна

Звенигород, Звенигород, Московская область
Бракосочетание
1899

Жена: Голицына Анна Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.08.1900

Дочь: Трубецкая Александра Михайловна

Мать ребёнка: Голицына Анна Сергеевна

Бучалки, Кимовский район, Тульская область
Рождение ребёнка
31.12.1901

Сын: Голицын Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Голицына Анна Сергеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
19.10.1903

Дочь: Мейен Софья Михайловна

Мать ребёнка: Голицына Анна Сергеевна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.03.1906

Дочь: Голицына Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Голицына Анна Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.03.1909

Сын: Голицын Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Голицына Анна Сергеевна

Бучалки, Кимовский район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.11.1911

Дочь: Веселовская Мария Михайловна

Мать ребёнка: Голицына Анна Сергеевна

Бучалки, Кимовский район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.02.1914

Дочь: Перцова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Голицына Анна Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
23.11.1942
Дмитров, Дмитровский, Московская область
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