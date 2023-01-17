Голицын Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения31.12.1901
Дата смерти06.02.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1901
Рождение ребёнка
17.03.1924
Дочь: Трубецкая Елена Владимировна
Мать ребёнка: Голицына Елена Петровна
Рождение ребёнка
27.07.1926
Сын: Голицын Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Голицына Елена Петровна
Рождение ребёнка
20.05.1928
Сын: Голицын Илларион Владимирович
Мать ребёнка: Голицына Елена Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голицына Елена Петровна
Смерть
06.02.1943
Свияжск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)