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Голицын Владимир Михайлович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

31.12.1901

Дата смерти

06.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1901

Отец: Голицын Михаил Владимирович

Мать: Голицына Анна Сергеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
17.03.1924

Дочь: Трубецкая Елена Владимировна

Мать ребёнка: Голицына Елена Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.07.1926

Сын: Голицын Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Голицына Елена Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.05.1928

Сын: Голицын Илларион Владимирович

Мать ребёнка: Голицына Елена Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голицына Елена Петровна

Смерть
06.02.1943
Свияжск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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