Трубецкая (Голицына) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубецкая (Голицына) Елена Владимировна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.03.1924

Дата смерти

28.08.2016

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1924

Отец: Голицын Владимир Михайлович

Мать: Голицына Елена Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
21.07.1955

Муж: Трубецкой Андрей Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.05.1956

Дочь: Трубецкая Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Трубецкой Андрей Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1958

Сын: Трубецкой Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Трубецкой Андрей Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1959

Сын: Трубецкой Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Трубецкой Андрей Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1961

Сын: Трубецкой Николай Андреевич

Отец ребёнка: Трубецкой Андрей Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1964

Сын: Трубецкой Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Трубецкой Андрей Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.08.2016
Москва, город федерального значения Москва
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