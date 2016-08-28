Трубецкая (Голицына) Елена Владимировна
Место рождения
Дата рождения17.03.1924
Дата смерти28.08.2016
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1924
Бракосочетание
21.07.1955
Рождение ребёнка
10.05.1956
Дочь: Трубецкая Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Трубецкой Андрей Владимирович
Рождение ребёнка
1958
Отец ребёнка: Трубецкой Андрей Владимирович
Рождение ребёнка
1959
Сын: Трубецкой Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Трубецкой Андрей Владимирович
Рождение ребёнка
1961
Сын: Трубецкой Николай Андреевич
Отец ребёнка: Трубецкой Андрей Владимирович
Рождение ребёнка
1964
Сын: Трубецкой Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Трубецкой Андрей Владимирович
Смерть
28.08.2016