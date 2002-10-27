Трубецкой Андрей Владимирович
Место рождения
Дата рождения04.07.1920
Дата смерти27.10.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1920
Бракосочетание
21.07.1955
Рождение ребёнка
10.05.1956
Дочь: Трубецкая Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Трубецкая Елена Владимировна
Рождение ребёнка
1958
Мать ребёнка: Трубецкая Елена Владимировна
Рождение ребёнка
1959
Сын: Трубецкой Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Трубецкая Елена Владимировна
Рождение ребёнка
1961
Сын: Трубецкой Николай Андреевич
Мать ребёнка: Трубецкая Елена Владимировна
Рождение ребёнка
1964
Сын: Трубецкой Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Трубецкая Елена Владимировна
Смерть
27.10.2002