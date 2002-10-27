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Трубецкой Андрей Владимирович

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Место рождения

Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

04.07.1920

Дата смерти

27.10.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1920

Отец: Трубецкой Владимир Сергеевич

Мать: Трубецкая Елизавета Владимировна

Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
21.07.1955

Жена: Трубецкая Елена Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.05.1956

Дочь: Трубецкая Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Трубецкая Елена Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1958

Сын: Трубецкой Пётр Андреевич

Мать ребёнка: Трубецкая Елена Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1959

Сын: Трубецкой Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Трубецкая Елена Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1961

Сын: Трубецкой Николай Андреевич

Мать ребёнка: Трубецкая Елена Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1964

Сын: Трубецкой Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Трубецкая Елена Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.10.2002
Москва, город федерального значения Москва
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