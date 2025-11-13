Трубецкой Владимир Сергеевич
мужской, родился 13.01.1892, Москва, город федерального значения Москва
умер 30.10.1937, г. Андижан, Андижанский район, провинция Андижан, Узбекистан
МатьТрубецкая (Оболенская) Прасковья Владимировна1860 г.р.
ОтецТрубецкой Сергей Николаевич?.07.1862 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Трубецкая Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Трубецкая (Голицына) Елизавета Владимировна
Сын: Трубецкой Григорий Владимирович
Мать ребёнка: Трубецкая (Голицына) Елизавета Владимировна
Дочь: Трубецкая Варвара Владимировна
Мать ребёнка: Трубецкая (Голицына) Елизавета Владимировна
Дочь: Трубецкая Александра Владимировна
Мать ребёнка: Трубецкая (Голицына) Елизавета Владимировна
Сын: Трубецкой Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Трубецкая (Голицына) Елизавета Владимировна
Дочь: Трубецкая Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Трубецкая (Голицына) Елизавета Владимировна
Сын: Трубецкой Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Трубецкая (Голицына) Елизавета Владимировна
Сын: Трубецкой Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Трубецкая (Голицына) Елизавета Владимировна
Сын: Трубецкой Георгий Владимирович
Мать ребёнка: Трубецкая (Голицына) Елизавета Владимировна