Трубецкой Владимир Сергеевич 13.01.1892 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Трубецкой Владимир Сергеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 13.01.1892, Москва, город федерального значения Москва

умер 30.10.1937, г. Андижан, Андижанский район, провинция Андижан, Узбекистан

Мать
Трубецкая (Оболенская) Прасковья Владимировна1860 г.р.
Отец
Трубецкой Сергей Николаевич?.07.1862 г.р.
Супруги
Трубецкая (Голицына) Елизавета Владимировна08.11.1889 г.р.
Дети
Трубецкая Татьяна Владимировна1913 г.р.
Трубецкой Григорий Владимирович1915 г.р.
Показать еще 7
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1892

Отец: Трубецкой Сергей Николаевич

Мать: Трубецкая (Оболенская) Прасковья Владимировна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
1912

Жена: Трубецкая (Голицына) Елизавета Владимировна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Трубецкая Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Трубецкая (Голицына) Елизавета Владимировна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Трубецкой Григорий Владимирович

Мать ребёнка: Трубецкая (Голицына) Елизавета Владимировна

Рождение ребёнка
19.01.1917

Дочь: Трубецкая Варвара Владимировна

Мать ребёнка: Трубецкая (Голицына) Елизавета Владимировна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Трубецкая Александра Владимировна

Мать ребёнка: Трубецкая (Голицына) Елизавета Владимировна

Рождение ребёнка
04.07.1920

Сын: Трубецкой Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Трубецкая (Голицына) Елизавета Владимировна

Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Трубецкая Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Трубецкая (Голицына) Елизавета Владимировна

Рождение ребёнка
08.03.1924

Сын: Трубецкой Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Трубецкая (Голицына) Елизавета Владимировна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Трубецкой Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Трубецкая (Голицына) Елизавета Владимировна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Трубецкой Георгий Владимирович

Мать ребёнка: Трубецкая (Голицына) Елизавета Владимировна

Смерть
30.10.1937
г. Андижан, Андижанский район, провинция Андижан, Узбекистан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.