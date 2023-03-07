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Трубецкой Владимир Сергеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

13.01.1892

Дата смерти

30.10.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1912

Жена: Трубецкая Елизавета Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.07.1920

Сын: Трубецкой Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Трубецкая Елизавета Владимировна

Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
30.10.1937
г. Андижан, Андижанский район, провинция Андижан, Узбекистан
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