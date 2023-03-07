Трубецкой Владимир Сергеевич
Место рождения
Дата рождения13.01.1892
Дата смерти30.10.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1912
Рождение ребёнка
04.07.1920
Сын: Трубецкой Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Трубецкая Елизавета Владимировна
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
30.10.1937
г. Андижан, Андижанский район, провинция Андижан, Узбекистан