Трубецкая (Оболенская) Прасковья Владимировна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Бракосочетание
06.10.1887
Кольцово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Хрептович-Бутенёва Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Трубецкой Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
1890
Сын: Трубецкой Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Трубецкой Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
13.01.1892
Сын: Трубецкой Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Трубецкой Сергей Николаевич
Смерть
1914