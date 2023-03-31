Трубецкая (Оболенская) Прасковья Владимировна
женский, родилась 1860, Москва, город федерального значения Москва
умерла 1914
МатьОболенская (Миллер) Софья Ивановна13.09.1822 г.р.
ОтецОболенский Владимир Андреевич13.09.1814 г.р.
Супруги
Трубецкой Сергей Николаевич?.07.1862 г.р.
Дети
Трубецкой Николай Сергеевич1890 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Бракосочетание
06.10.1887
Кольцово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Хрептович-Бутенёва (Трубецкая) Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Трубецкой Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
1890
Сын: Трубецкой Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Трубецкой Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
13.01.1892
Сын: Трубецкой Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Трубецкой Сергей Николаевич
Смерть
1914