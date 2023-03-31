Трубецкая (Оболенская) Прасковья Владимировна 1860 — найти родственников по фамилии на Familio
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Трубецкая (Оболенская) Прасковья Владимировна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1860, Москва, город федерального значения Москва

умерла 1914

Мать
Оболенская (Миллер) Софья Ивановна13.09.1822 г.р.
Отец
Оболенский Владимир Андреевич13.09.1814 г.р.
Супруги
Трубецкой Сергей Николаевич?.07.1862 г.р.
Дети
Хрептович-Бутенёва (Трубецкая) Мария Сергеевна1888 г.р.
Трубецкой Николай Сергеевич1890 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Оболенский Владимир Андреевич

Мать: Оболенская (Миллер) Софья Ивановна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
06.10.1887

Муж: Трубецкой Сергей Николаевич

Кольцово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Хрептович-Бутенёва (Трубецкая) Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Трубецкой Сергей Николаевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1890

Сын: Трубецкой Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Трубецкой Сергей Николаевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
13.01.1892

Сын: Трубецкой Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Трубецкой Сергей Николаевич

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
1914

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