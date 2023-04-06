Трубецкая (Оболенская) Прасковья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрубецкая (Оболенская) Прасковья Владимировна

Трубецкая (Оболенская) Прасковья Владимировна

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1860

Дата смерти

1914

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Оболенский Владимир Андреевич

Мать: Оболенская Софья Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
06.10.1887

Муж: Трубецкой Сергей Николаевич

Кольцово, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Хрептович-Бутенёва Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Трубецкой Сергей Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1890

Сын: Трубецкой Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Трубецкой Сергей Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.01.1892

Сын: Трубецкой Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Трубецкой Сергей Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1914
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close