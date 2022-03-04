Трубецкой Николай Андреевич
мужской, родился 1961, Москва, город федерального значения Москва
умер Неизвестно
МатьТрубецкая (Голицына) Елена Владимировна17.03.1924 г.р.
ОтецТрубецкой Андрей Владимирович04.07.1920 г.р.
Дети
Трубецкая Анна Николаевна1984 г.р.
Трубецкая Елизавета Николаевна1987 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1984
Дочь: Трубецкая Анна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1987
Дочь: Трубецкая Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно