Трубецкой Николай Андреевич 1961 — найти родственников по фамилии на Familio

Трубецкой Николай Андреевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1961, Москва, город федерального значения Москва

умер Неизвестно

Мать
Трубецкая (Голицына) Елена Владимировна17.03.1924 г.р.
Отец
Трубецкой Андрей Владимирович04.07.1920 г.р.
Дети
Трубецкая Анна Николаевна1984 г.р.
Трубецкая Елизавета Николаевна1987 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961

Отец: Трубецкой Андрей Владимирович

Мать: Трубецкая (Голицына) Елена Владимировна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1984

Дочь: Трубецкая Анна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1987

Дочь: Трубецкая Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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