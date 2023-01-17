Голицына (Шереметева) Елена Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.04.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1924
Дочь: Трубецкая Елена Владимировна
Отец ребёнка: Голицын Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
27.07.1926
Сын: Голицын Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Голицын Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
20.05.1928
Сын: Голицын Илларион Владимирович
Отец ребёнка: Голицын Владимир Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.04.1992