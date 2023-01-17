Голицына (Шереметева) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына (Шереметева) Елена Петровна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.04.1992

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.03.1924

Дочь: Трубецкая Елена Владимировна

Отец ребёнка: Голицын Владимир Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.07.1926

Сын: Голицын Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Голицын Владимир Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.05.1928

Сын: Голицын Илларион Владимирович

Отец ребёнка: Голицын Владимир Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голицын Владимир Михайлович

Смерть
12.04.1992
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