Шереметев Пётр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шереметев Пётр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.02.1876

Дата смерти

28.05.1914

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1901

Сын: Шереметев Борис Петрович

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.04.1912

Сын: Шереметев Павел Петрович

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
28.05.1914
Ялта, Ялта, Республика Крым
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