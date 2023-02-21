Шереметев Пётр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.02.1876
Дата смерти28.05.1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1901
Мать ребёнка: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.04.1912
Мать ребёнка: не указана
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
28.05.1914
Ялта, Ялта, Республика Крым