Шереметев Павел Петрович
мужской, родился 17.04.1912, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 27.01.1976, г. Рим, Лазио, Италия
ОтецШереметев Пётр Сергеевич29.02.1876 г.р.
МатьШереметева (Мейендорф) Елена Феофиловна08.03.1881 ст. г.р.
Супруги
Шереметева (Ливен) Екатерина Петровна28.02.1922 г.р.
Дети
Шереметева Мария ПавловнаПосле 1940 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
17.04.1912
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
05.03.1940
Рождение ребёнка
После 1940
Дочь: Шереметева Мария Павловна
Мать ребёнка: Шереметева (Ливен) Екатерина Петровна
Смерть
27.01.1976
г. Рим, Лазио, Италия