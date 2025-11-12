Шереметев Павел Петрович 17.04.1912 — найти родственников по фамилии на Familio

Шереметев Павел Петрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 17.04.1912, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 27.01.1976, г. Рим, Лазио, Италия

Отец
Шереметев Пётр Сергеевич29.02.1876 г.р.
Мать
Шереметева (Мейендорф) Елена Феофиловна08.03.1881 ст. г.р.
Супруги
Шереметева (Ливен) Екатерина Петровна28.02.1922 г.р.
Дети
Шереметева Мария ПавловнаПосле 1940 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1912

Отец: Шереметев Пётр Сергеевич

Мать: Шереметева (Мейендорф) Елена Феофиловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
05.03.1940

Жена: Шереметева (Ливен) Екатерина Петровна

Развод до 1966 г.

Рождение ребёнка
После 1940

Дочь: Шереметева Мария Павловна

Мать ребёнка: Шереметева (Ливен) Екатерина Петровна

Смерть
27.01.1976
г. Рим, Лазио, Италия

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