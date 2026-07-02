Шереметева (Мейендорф) Елена Феофиловна
женский, родилась 08.03.1881 ст., Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 28.03.1966, Рим
ОтецФон Мейендорф Феофил (Богдан) Егорович04.08.1838 г.р.
МатьФон Мейендорф (Шувалова) Елена Павловна08.06.1857 г.р.
Супруги
Шереметев Пётр Сергеевич29.02.1876 г.р.
Дети
Шереметев Борис Петрович18.07.1901 г.р.
Шереметев Николай Петрович25.03.1903 г.р.Показать еще 5
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Место
Комментарий
Рождение
08.03.1881 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.07.1901
Отец ребёнка: Шереметев Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
25.03.1903
Сын: Шереметев Николай Петрович
Отец ребёнка: Шереметев Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
01.12.1904
Дочь: Голицына (Шереметева) Елена Петровна
Отец ребёнка: Шереметев Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
16.08.1906
Дочь: Балашева (Шереметева) Наталья Петровна
Отец ребёнка: Шереметев Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
24.04.1908
Отец ребёнка: Шереметев Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
07.11.1910
Дочь: Орлова-Денисова (Шереметева) Мария Петровна
Отец ребёнка: Шереметев Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
17.04.1912
Отец ребёнка: Шереметев Пётр Сергеевич
Смерть
28.03.1966