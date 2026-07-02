Шереметева (Мейендорф) Елена Феофиловна 08.03.1881 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Шереметева (Мейендорф) Елена Феофиловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 08.03.1881 ст., Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 28.03.1966, Рим

Отец
Фон Мейендорф Феофил (Богдан) Егорович04.08.1838 г.р.
Мать
Фон Мейендорф (Шувалова) Елена Павловна08.06.1857 г.р.
Супруги
Шереметев Пётр Сергеевич29.02.1876 г.р.
Дети
Шереметев Борис Петрович18.07.1901 г.р.
Шереметев Николай Петрович25.03.1903 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1881 ст.

Отец: Фон Мейендорф Феофил (Богдан) Егорович

Мать: Фон Мейендорф (Шувалова) Елена Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шереметев Пётр Сергеевич

Рождение ребёнка
18.07.1901

Сын: Шереметев Борис Петрович

Отец ребёнка: Шереметев Пётр Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
25.03.1903

Сын: Шереметев Николай Петрович

Отец ребёнка: Шереметев Пётр Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
01.12.1904

Дочь: Голицына (Шереметева) Елена Петровна

Отец ребёнка: Шереметев Пётр Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
16.08.1906

Дочь: Балашева (Шереметева) Наталья Петровна

Отец ребёнка: Шереметев Пётр Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
24.04.1908

Сын: Шереметев Пётр Петрович

Отец ребёнка: Шереметев Пётр Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
07.11.1910

Дочь: Орлова-Денисова (Шереметева) Мария Петровна

Отец ребёнка: Шереметев Пётр Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
17.04.1912

Сын: Шереметев Павел Петрович

Отец ребёнка: Шереметев Пётр Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
28.03.1966

Место погребения: Campo Cestio, Rome, Città Metropolitana di Roma Capitale, Lazio, Italy

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