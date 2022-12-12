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Шереметев Борис Петрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

18.07.1901

Дата смерти

11.11.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1901

Отец: Шереметев Пётр Сергеевич

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
04.08.1924

Жена: Шереметева Вера Дмитриевна

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
06.11.1925

Сын: Шереметев Пётр Борисович

Мать ребёнка: Шереметева Вера Дмитриевна

Смерть
11.11.1987
г. Нью-Лондон, Коннектикут, США
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