Шереметев Борис Петрович
Место рождения
Дата рождения18.07.1901
Дата смерти11.11.1987
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1901
Отец: Шереметев Пётр Сергеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
04.08.1924
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
06.11.1925
Мать ребёнка: Шереметева Вера Дмитриевна
Смерть
11.11.1987
г. Нью-Лондон, Коннектикут, США