Балашева (Шереметева) Наталья Петровна
женский, родилась 16.08.1906, Москва, город федерального значения Москва
умерла 06.03.1965, город Касабланка, Королевство Марокко
ОтецШереметев Пётр Сергеевич29.02.1876 г.р.
МатьШереметева (Мейендорф) Елена Феофиловна08.03.1881 ст. г.р.
Супруги
Балашов Александр Андреевич28.02.1903 г.р.
Дети
Балашова Елена Александровна03.12.1930 г.р.
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Рождение
16.08.1906
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.12.1930
Дочь: Балашова Елена Александровна
Отец ребёнка: Балашов Александр Андреевич
Бракосочетание
20.12.1930
Смерть
06.03.1965
город Касабланка, Королевство Марокко