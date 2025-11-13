Балашева (Шереметева) Наталья Петровна 16.08.1906 — найти родственников по фамилии на Familio

Балашева (Шереметева) Наталья Петровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 16.08.1906, Москва, город федерального значения Москва

умерла 06.03.1965, город Касабланка, Королевство Марокко

Отец
Шереметев Пётр Сергеевич29.02.1876 г.р.
Мать
Шереметева (Мейендорф) Елена Феофиловна08.03.1881 ст. г.р.
Супруги
Балашов Александр Андреевич28.02.1903 г.р.
Дети
Балашова Елена Александровна03.12.1930 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1906

Отец: Шереметев Пётр Сергеевич

Мать: Шереметева (Мейендорф) Елена Феофиловна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
03.12.1930

Дочь: Балашова Елена Александровна

Отец ребёнка: Балашов Александр Андреевич

Бракосочетание
20.12.1930

Муж: Балашов Александр Андреевич

Смерть
06.03.1965
город Касабланка, Королевство Марокко

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