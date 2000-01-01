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Шереметева Мария Павловна
Шереметева Мария Павловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
После 1940
Пол
Женский
Отец
Шереметев Павел Петрович
1912 г.р.
Мать
Шереметева (Ливен) Екатерина Петровна
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
После 1940
Отец:
Шереметев Павел Петрович
Мать:
Шереметева Екатерина Петровна
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