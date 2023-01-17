Голицына (Лопухина) Анна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения01.11.1880
Дата смерти14.07.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1880
Бракосочетание
1899
Рождение ребёнка
08.08.1900
Дочь: Трубецкая Александра Михайловна
Отец ребёнка: Голицын Михаил Владимирович
Рождение ребёнка
31.12.1901
Сын: Голицын Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Голицын Михаил Владимирович
Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
19.10.1903
Дочь: Мейен Софья Михайловна
Отец ребёнка: Голицын Михаил Владимирович
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.03.1906
Дочь: Голицына Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Голицын Михаил Владимирович
Рождение ребёнка
01.03.1909
Сын: Голицын Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Голицын Михаил Владимирович
Рождение ребёнка
05.11.1911
Дочь: Веселовская Мария Михайловна
Отец ребёнка: Голицын Михаил Владимирович
Рождение ребёнка
24.02.1914
Дочь: Перцова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Голицын Михаил Владимирович
Смерть
14.07.1972