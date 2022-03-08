Голицын Сергей Михайлович
мужской, родился 01.03.1909, Бучалки, Кимовский район, Тульская область
умер 07.11.1989, Москва, город федерального значения Москва
ОтецГолицын Михаил Владимирович02.09.1873 г.р.
МатьГолицына (Лопухина) Анна Сергеевна01.11.1880 г.р.
Супруги
Бавыкина Клавдия Михайловна31.05.1907 г.р.
Голицина (Григорьева) Тамара Васильевна22.11.1912 г.р.
Дети
Голицын (Бавыкин) Юрий (Георгий) Сергеевич21.01.1935 г.р.
Голицин Михаил Сергеевич08.09.1936 г.р.Показать еще 1
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Место
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Рождение
01.03.1909
Бучалки, Кимовский район, Тульская область
Бракосочетание
18.04.1934
Рождение ребёнка
21.01.1935
Сын: Голицын (Бавыкин) Юрий (Георгий) Сергеевич
Мать ребёнка: Бавыкина Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
08.09.1936
Мать ребёнка: Бавыкина Клавдия Михайловна
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Бавыкина Клавдия Михайловна
Бракосочетание
15.03.1984
Смерть
07.11.1989