Голицын Сергей Михайлович 01.03.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голицын Сергей Михайлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 01.03.1909, Бучалки, Кимовский район, Тульская область

умер 07.11.1989, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Голицын Михаил Владимирович02.09.1873 г.р.
Мать
Голицына (Лопухина) Анна Сергеевна01.11.1880 г.р.
Супруги
Бавыкина Клавдия Михайловна31.05.1907 г.р.
Голицина (Григорьева) Тамара Васильевна22.11.1912 г.р.
Дети
Голицын (Бавыкин) Юрий (Георгий) Сергеевич21.01.1935 г.р.
Голицин Михаил Сергеевич08.09.1936 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1909

Отец: Голицын Михаил Владимирович

Мать: Голицына (Лопухина) Анна Сергеевна

Бучалки, Кимовский район, Тульская область

Бракосочетание
18.04.1934

Жена: Бавыкина Клавдия Михайловна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
21.01.1935

Сын: Голицын (Бавыкин) Юрий (Георгий) Сергеевич

Мать ребёнка: Бавыкина Клавдия Михайловна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
08.09.1936

Сын: Голицин Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Бавыкина Клавдия Михайловна

Дмитров, Дмитровский, Московская область

Рождение ребёнка
1937

Сын: Голицин Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Бавыкина Клавдия Михайловна

Бракосочетание
15.03.1984

Жена: Голицина (Григорьева) Тамара Васильевна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
07.11.1989
Москва, город федерального значения Москва

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