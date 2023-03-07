Голицын Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения01.03.1909
Дата смерти07.11.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1909
Бракосочетание
18.04.1934
Рождение ребёнка
21.01.1935
Сын: Голицын Юрий (Георгий) Сергеевич
Мать ребёнка: Бавыкина Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
08.09.1936
Мать ребёнка: Бавыкина Клавдия Михайловна
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Бавыкина Клавдия Михайловна
Бракосочетание
15.03.1984
Смерть
07.11.1989