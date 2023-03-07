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Голицын Сергей Михайлович

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Место рождения

Бучалки, Кимовский район, Тульская область

Дата рождения

01.03.1909

Дата смерти

07.11.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1909

Отец: Голицын Михаил Владимирович

Мать: Голицына Анна Сергеевна

Бучалки, Кимовский район, Тульская область
Бракосочетание
18.04.1934

Жена: Бавыкина Клавдия Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.01.1935

Сын: Голицын Юрий (Георгий) Сергеевич

Мать ребёнка: Бавыкина Клавдия Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.09.1936

Сын: Голицин Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Бавыкина Клавдия Михайловна

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Голицин Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Бавыкина Клавдия Михайловна

Бракосочетание
15.03.1984

Жена: Голицина Тамара Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.11.1989
Москва, город федерального значения Москва
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