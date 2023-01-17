Бавыкина Клавдия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бавыкина Клавдия Михайловна

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

31.05.1907

Дата смерти

09.07.1980

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
18.04.1934

Муж: Голицын Сергей Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.01.1935

Сын: Голицын Юрий (Георгий) Сергеевич

Отец ребёнка: Голицын Сергей Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.09.1936

Сын: Голицин Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Голицын Сергей Михайлович

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Голицин Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Голицын Сергей Михайлович

Смерть
09.07.1980
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