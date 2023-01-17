Бавыкина Клавдия Михайловна
Место рождения
Дата рождения31.05.1907
Дата смерти09.07.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.04.1934
Рождение ребёнка
21.01.1935
Сын: Голицын Юрий (Георгий) Сергеевич
Отец ребёнка: Голицын Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
08.09.1936
Отец ребёнка: Голицын Сергей Михайлович
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Голицын Сергей Михайлович
Смерть
09.07.1980