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Трубецкая Александра Михайловна

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Место рождения

Бучалки, Кимовский район, Тульская область

Дата рождения

08.08.1900

Дата смерти

25.10.1991

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1900

Отец: Голицын Михаил Владимирович

Мать: Голицына Анна Сергеевна

Бучалки, Кимовский район, Тульская область
Бракосочетание
14.10.1923

Муж: Осоргин Георгий Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.08.1924

Дочь: Фон Розеншильд-Паулин Марина Георгиевна

Отец ребёнка: Осоргин Георгий Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.06.1929

Сын: Осоргин Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Осоргин Георгий Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1947

Сын: Трубецкой Александр Александрович

Отец ребёнка: Трубецкой Александр Евгеньевич

г. Париж, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубецкой Александр Евгеньевич

Смерть
25.10.1991
г. Кламарт, Франция
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