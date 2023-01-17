Трубецкая Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения08.08.1900
Дата смерти25.10.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1900
Бракосочетание
14.10.1923
Рождение ребёнка
17.08.1924
Дочь: Фон Розеншильд-Паулин Марина Георгиевна
Отец ребёнка: Осоргин Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
02.06.1929
Сын: Осоргин Михаил Георгиевич
Отец ребёнка: Осоргин Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
1947
Сын: Трубецкой Александр Александрович
Отец ребёнка: Трубецкой Александр Евгеньевич
г. Париж, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.10.1991
г. Кламарт, Франция