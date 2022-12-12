Фон Розеншильд-Паулин (Осоргина) Марина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Розеншильд-Паулин (Осоргина) Марина Георгиевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.08.1924

Дата смерти

02.09.1974

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1924

Отец: Осоргин Георгий Михайлович

Мать: Трубецкая Александра Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.07.1949

Сын: Фон Розеншильд-Паулин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Фон Розеншильд-Паулин Николай Константинович

Рождение ребёнка
13.01.1951

Дочь: Архипова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Фон Розеншильд-Паулин Николай Николаевич

г. Париж, Франция
Рождение ребёнка
17.10.1959

Сын: Фон Розеншильд-Паулин Константин Николаевич

Отец ребёнка: не указан

г. Вильнев-Сен-Жорж, Валь-де-Марн, Иль-де-Франс, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фон Розеншильд-Паулин Николай Константинович

Смерть
02.09.1974
г. Виас, Эро, Лангедок-Руссильон, Франция
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