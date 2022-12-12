Фон Розеншильд-Паулин (Осоргина) Марина Георгиевна
Место рождения
Дата рождения17.08.1924
Дата смерти02.09.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1924
Рождение ребёнка
04.07.1949
Рождение ребёнка
13.01.1951
Дочь: Архипова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Фон Розеншильд-Паулин Николай Николаевич
г. Париж, Франция
Рождение ребёнка
17.10.1959
Сын: Фон Розеншильд-Паулин Константин Николаевич
Отец ребёнка: не указан
г. Вильнев-Сен-Жорж, Валь-де-Марн, Иль-де-Франс, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.09.1974
г. Виас, Эро, Лангедок-Руссильон, Франция