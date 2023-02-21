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Трубецкой Александр Александрович

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Место рождения

г. Париж, Франция

Дата рождения

1947

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Трубецкой Александр Евгеньевич

Мать: Трубецкая Александра Михайловна

г. Париж, Франция
Бракосочетание
1947

Жена: Трубецкая Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
1980

Сын: Трубецкой Александр Александрович

Мать ребёнка: Трубецкая Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
1982

Дочь: Трубецкая Ксения Александровна

Мать ребёнка: Трубецкая Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
1985

Сын: Трубецкой Владимир Александрович

Мать ребёнка: Трубецкая Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
1991

Сын: Трубецкой Николай Александрович

Мать ребёнка: не указана

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