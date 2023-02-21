Трубецкой Александр Александрович
Место рожденияг. Париж, Франция
Дата рождения1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
г. Париж, Франция
Бракосочетание
1947
Рождение ребёнка
1980
Сын: Трубецкой Александр Александрович
Мать ребёнка: Трубецкая Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
1982
Дочь: Трубецкая Ксения Александровна
Мать ребёнка: Трубецкая Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
1985
Сын: Трубецкой Владимир Александрович
Мать ребёнка: Трубецкая Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
1991
Сын: Трубецкой Николай Александрович
Мать ребёнка: не указана