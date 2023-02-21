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Трубецкая Ксения Александровна
Трубецкая Ксения Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1982
Пол
Женский
Отец
Трубецкой Александр Александрович
1947 г.р.
Мать
Трубецкая (Неиберидзе) Екатерина Алексеевна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982
Отец:
Трубецкой Александр Александрович
Мать:
Трубецкая Екатерина Алексеевна
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