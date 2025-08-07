Трубецкая (Неиберидзе) Екатерина Алексеевна
женский, родилась 1958
Супруги
Трубецкой Александр Александрович1947 г.р.
Дети
Трубецкой Александр Александрович1980 г.р.
Трубецкая Ксения Александровна1982 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1980
Сын: Трубецкой Александр Александрович
Отец ребёнка: Трубецкой Александр Александрович
Рождение ребёнка
1982
Дочь: Трубецкая Ксения Александровна
Отец ребёнка: Трубецкой Александр Александрович
Рождение ребёнка
1985
Сын: Трубецкой Владимир Александрович
Отец ребёнка: Трубецкой Александр Александрович