Осоргин Михаил Георгиевич
Место рождения
Дата рождения02.06.1929
Дата смерти24.11.2012
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1929
Бракосочетание
1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осоргина Александра Михайловна
Мать ребёнка: Новаковская Татьяна Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осоргина Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Новаковская Татьяна Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осоргин Георгий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осоргина Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Новаковская Татьяна Константиновна
Смерть
24.11.2012
г. Кламар, Иль-де-Франс, Франция