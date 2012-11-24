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Осоргин Михаил Георгиевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

02.06.1929

Дата смерти

24.11.2012

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1929

Отец: Осоргин Георгий Михайлович

Мать: Трубецкая Александра Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1954

Жена: Новаковская Татьяна Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осоргина Александра Михайловна

Мать ребёнка: Новаковская Татьяна Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осоргина Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Новаковская Татьяна Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осоргин Георгий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осоргина Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Новаковская Татьяна Константиновна

Смерть
24.11.2012
г. Кламар, Иль-де-Франс, Франция
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