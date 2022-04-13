Лопухин Рафаил Сергеевич
мужской, родился 20.06.1883
умер 20.07.1915, дер. Ольховец, сельская гмина Вежбица, повят Хелмский, Люблинское воеводство, Царство Польское, Российская империя
ОтецЛопухин Сергей Алексеевич14.10.1853 г.р.
МатьЛопухина (Баранова) Александра Павловна27.10.1854 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
20.06.1883
Смерть
20.07.1915
дер. Ольховец, сельская гмина Вежбица, повят Хелмский, Люблинское воеводство, Царство Польское, Российская империя