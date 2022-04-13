Лопухин Рафаил Сергеевич 20.06.1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лопухин Рафаил Сергеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 20.06.1883

умер 20.07.1915, дер. Ольховец, сельская гмина Вежбица, повят Хелмский, Люблинское воеводство, Царство Польское, Российская империя

Отец
Лопухин Сергей Алексеевич14.10.1853 г.р.
Мать
Лопухина (Баранова) Александра Павловна27.10.1854 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1883

Отец: Лопухин Сергей Алексеевич

Мать: Лопухина (Баранова) Александра Павловна

Смерть
20.07.1915
дер. Ольховец, сельская гмина Вежбица, повят Хелмский, Люблинское воеводство, Царство Польское, Российская империя

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