Лопухин Михаил Николаевич
мужской, родился 01.05.1918, Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
умер 04.06.2011, г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
ОтецЛопухин Николай Сергеевич14.09.1879 г.р.
МатьЛопухина (Осоргина) Софья Михайловна30.05.1890 г.р.
Супруги
Дети
Соллогуб (Лопухина) Екатерина Михайловна31.05.1947 г.р.
Бутенёва (Лопухина) Елизавета Михайловна06.12.1948 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1918
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.05.1947
Дочь: Соллогуб (Лопухина) Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Лопухина (Оболенская) Мария Васильевна
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
Рождение ребёнка
06.12.1948
Дочь: Бутенёва (Лопухина) Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Лопухина (Оболенская) Мария Васильевна
Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Французская республика
Рождение ребёнка
02.05.1950
Дочь: Ребиндер (Лопухина) Софья Михайловна
Мать ребёнка: Лопухина (Оболенская) Мария Васильевна
г. Шатийон, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Четвёртая Французская республика
Смерть
04.06.2011
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция