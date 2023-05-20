Лопухин Михаил Николаевич 01.05.1918 — найти родственников по фамилии на Familio

Лопухин Михаил Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 01.05.1918, Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

умер 04.06.2011, г. Париж, Иль-де-Франс, Франция

Отец
Лопухин Николай Сергеевич14.09.1879 г.р.
Мать
Лопухина (Осоргина) Софья Михайловна30.05.1890 г.р.
Супруги
Лопухина (Оболенская) Мария Васильевна1921 г.р.
Дети
Соллогуб (Лопухина) Екатерина Михайловна31.05.1947 г.р.
Бутенёва (Лопухина) Елизавета Михайловна06.12.1948 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1918

Отец: Лопухин Николай Сергеевич

Мать: Лопухина (Осоргина) Софья Михайловна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопухина (Оболенская) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
31.05.1947

Дочь: Соллогуб (Лопухина) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Лопухина (Оболенская) Мария Васильевна

г. Париж, Иль-де-Франс, Франция

Рождение ребёнка
06.12.1948

Дочь: Бутенёва (Лопухина) Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Лопухина (Оболенская) Мария Васильевна

Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Французская республика

Рождение ребёнка
02.05.1950

Дочь: Ребиндер (Лопухина) Софья Михайловна

Мать ребёнка: Лопухина (Оболенская) Мария Васильевна

г. Шатийон, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Четвёртая Французская республика

Смерть
04.06.2011
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция

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