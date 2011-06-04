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Лопухин Михаил Николаевич

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Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

01.05.1918

Дата смерти

04.06.2011

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1918

Отец: Лопухин Николай Сергеевич

Мать: Лопухина Софья Михайловна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
31.05.1947

Дочь: Соллогуб Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Лопухина Мария Васильевна

г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
Рождение ребёнка
?.02.1950

Дочь: Ребиндер Софья Михайловна

Мать ребёнка: Лопухина Мария Васильевна

г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопухина Мария Васильевна

Смерть
04.06.2011
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
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