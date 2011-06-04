Лопухин Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.05.1918
Дата смерти04.06.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1918
Рождение ребёнка
31.05.1947
Дочь: Соллогуб Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Лопухина Мария Васильевна
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
Рождение ребёнка
?.02.1950
Дочь: Ребиндер Софья Михайловна
Мать ребёнка: Лопухина Мария Васильевна
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.06.2011
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция