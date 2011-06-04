Лопухина (Оболенская) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопухина (Оболенская) Мария Васильевна

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Место рождения

Болман, Ягодньяк, Осиекско-Бараньская жупания, Хорватия

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Болман, Ягодньяк, Осиекско-Бараньская жупания, Хорватия
Рождение ребёнка
31.05.1947

Дочь: Соллогуб Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Лопухин Михаил Николаевич

г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
Рождение ребёнка
?.02.1950

Дочь: Ребиндер Софья Михайловна

Отец ребёнка: Лопухин Михаил Николаевич

г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопухин Михаил Николаевич

Смерть
Неизвестно
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