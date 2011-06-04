Лопухина (Оболенская) Мария Васильевна
Место рожденияБолман, Ягодньяк, Осиекско-Бараньская жупания, Хорватия
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Болман, Ягодньяк, Осиекско-Бараньская жупания, Хорватия
Рождение ребёнка
31.05.1947
Дочь: Соллогуб Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Лопухин Михаил Николаевич
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
Рождение ребёнка
?.02.1950
Дочь: Ребиндер Софья Михайловна
Отец ребёнка: Лопухин Михаил Николаевич
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно