Оболенская (Тилло) Марина Павловна
Место рождения
Дата рождения01.07.1898
Дата смерти18.04.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1920
Королевство сербов, хорватов и словенцев
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Лопухина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Оболенский Василий Васильевич
Болман, Ягодньяк, Осиекско-Бараньская жупания, Хорватия
Рождение ребёнка
1924
Сын: Оболенский Павел Васильевич
Отец ребёнка: Оболенский Василий Васильевич
Королевство сербов, хорватов и словенцев
Смерть
18.04.1955
г. Сент-Женевьев-де-Буа, Эссон, Иль-де-Франс, Четвёртая Французская республиув