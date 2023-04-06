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Оболенская (Тилло) Марина Павловна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

01.07.1898

Дата смерти

18.04.1955

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
1920

Муж: Оболенский Василий Васильевич

Королевство сербов, хорватов и словенцев
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Лопухина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Оболенский Василий Васильевич

Болман, Ягодньяк, Осиекско-Бараньская жупания, Хорватия
Рождение ребёнка
1924

Сын: Оболенский Павел Васильевич

Отец ребёнка: Оболенский Василий Васильевич

Королевство сербов, хорватов и словенцев
Смерть
18.04.1955
г. Сент-Женевьев-де-Буа, Эссон, Иль-де-Франс, Четвёртая Французская республиув
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