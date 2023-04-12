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Оболенский Павел Васильевич

Место рождения

Королевство сербов, хорватов и словенцев

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Оболенский Василий Васильевич

Мать: Оболенская Марина Павловна

Королевство сербов, хорватов и словенцев
Бракосочетание
1945

Жена: Оболенская Жаклин

г. Коньяк, Шаранта, Аквитания Лимузен Пуату-Шаранта, Французское государство
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Оболенская Ариадна Павловна

Мать ребёнка: Оболенская Жаклин

Смерть
Неизвестно
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