Оболенский Павел Васильевич
Место рожденияКоролевство сербов, хорватов и словенцев
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Королевство сербов, хорватов и словенцев
Бракосочетание
1945
Жена: Оболенская Жаклин
г. Коньяк, Шаранта, Аквитания Лимузен Пуату-Шаранта, Французское государство
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Оболенская Ариадна Павловна
Мать ребёнка: Оболенская Жаклин
Смерть
Неизвестно