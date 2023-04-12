Оболенская (Бонне) Жаклин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оболенская (Бонне) Жаклин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1945

Муж: Оболенский Павел Васильевич

г. Коньяк, Шаранта, Аквитания Лимузен Пуату-Шаранта, Французское государство
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Оболенская Ариадна Павловна

Отец ребёнка: Оболенский Павел Васильевич

Смерть
Неизвестно