Оболенская (Бонне) Жаклин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1945
г. Коньяк, Шаранта, Аквитания Лимузен Пуату-Шаранта, Французское государство
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Оболенская Ариадна Павловна
Отец ребёнка: Оболенский Павел Васильевич
Смерть
Неизвестно