Трубецкой Пётр Владимирович
Место рождения
Дата рождения09.11.1907
Дата смерти26.12.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1907
Бракосочетание
02.05.1931
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
Бракосочетание
23.08.1941
г. Канны, Приморские Альпы, Франция
Рождение ребёнка
10.08.1942
Сын: Трубецкой Владимир Петрович
Мать ребёнка: Трубецкая София Александровна
Рождение ребёнка
1944
Сын: Трубецкой Александр Петрович
Мать ребёнка: Трубецкая София Александровна
Рождение ребёнка
1949
Сын: Трубецкой Михаил Петрович
Мать ребёнка: Трубецкая София Александровна
Смерть
26.12.1986
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция