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Трубецкой Пётр Владимирович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

09.11.1907

Дата смерти

26.12.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1907

Отец: Трубецкой Владимир Петрович

Мать: Трубецкая Мария Сергеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
02.05.1931

Жена: Винкельнхорн Софья Сергеевна

г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
Бракосочетание
23.08.1941

Жена: Трубецкая София Александровна

г. Канны, Приморские Альпы, Франция
Рождение ребёнка
10.08.1942

Сын: Трубецкой Владимир Петрович

Мать ребёнка: Трубецкая София Александровна

Рождение ребёнка
1944

Сын: Трубецкой Александр Петрович

Мать ребёнка: Трубецкая София Александровна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Трубецкой Михаил Петрович

Мать ребёнка: Трубецкая София Александровна

Смерть
26.12.1986
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
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