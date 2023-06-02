Винкельнхорн (Голенищева-Кутузова) Софья Сергеевна 22.08.1909 — найти родственников по фамилии на Familio

Винкельнхорн (Голенищева-Кутузова) Софья Сергеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 22.08.1909, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 11.11.1996, г. Лас-Вегас, округ Кларк, Невада, США

Отец
Голенищев-Кутузов Сергей Александрович04.07.1885 г.р.
Мать
Голенищева-Кутузова (Чернышёва-Безобразова) Мария Александровна17.03.1890 ст. г.р.
Супруги
Трубецкой Пётр Владимирович09.11.1907 г.р.
Винкельхорн Кай Гранджан23.11.1899 г.р.
Дети
Кутузова-Винкельнхорн Карина-МарияНеизвестно г.р.
Мак Клелланд (Винкельхорн) АлександраНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1909

Отец: Голенищев-Кутузов Сергей Александрович

Мать: Голенищева-Кутузова (Чернышёва-Безобразова) Мария Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кутузова-Винкельнхорн Карина-Мария

Отец ребёнка: Винкельхорн Кай Гранджан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мак Клелланд (Винкельхорн) Александра

Отец ребёнка: Винкельхорн Кай Гранджан

Бракосочетание
С 02.05.1931 по 23.02.1934

Муж: Трубецкой Пётр Владимирович

г. Париж, Иль-де-Франс, Франция

Бракосочетание
07.02.1943

Муж: Винкельхорн Кай Гранджан

Смерть
11.11.1996
г. Лас-Вегас, округ Кларк, Невада, США

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