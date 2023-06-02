Винкельнхорн (Голенищева-Кутузова) Софья Сергеевна
женский, родилась 22.08.1909, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 11.11.1996, г. Лас-Вегас, округ Кларк, Невада, США
ОтецГоленищев-Кутузов Сергей Александрович04.07.1885 г.р.
МатьГоленищева-Кутузова (Чернышёва-Безобразова) Мария Александровна17.03.1890 ст. г.р.
Супруги
Трубецкой Пётр Владимирович09.11.1907 г.р.
Винкельхорн Кай Гранджан23.11.1899 г.р.
Дети
Кутузова-Винкельнхорн Карина-МарияНеизвестно г.р.
Мак Клелланд (Винкельхорн) АлександраНеизвестно г.р.
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Рождение
22.08.1909
Отец: Голенищев-Кутузов Сергей Александрович
Мать: Голенищева-Кутузова (Чернышёва-Безобразова) Мария Александровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кутузова-Винкельнхорн Карина-Мария
Отец ребёнка: Винкельхорн Кай Гранджан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мак Клелланд (Винкельхорн) Александра
Отец ребёнка: Винкельхорн Кай Гранджан
Бракосочетание
С 02.05.1931 по 23.02.1934
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
Бракосочетание
07.02.1943
Смерть
11.11.1996
г. Лас-Вегас, округ Кларк, Невада, США