Голенищева-Кутузова (Чернышёва-Безобразова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голенищева-Кутузова (Чернышёва-Безобразова) Мария Александровна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.03.1890

Дата смерти

14.02.1960

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1890

Отец: Чернышёв-Безобразов Александр Фёдорович

Мать: Чернышёва-Безобразова Софья Ипполитовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
21.04.1908

Муж: Голенищев-Кутузов Сергей Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.08.1909

Дочь: Винкельнхорн Софья Сергеевна

Отец ребёнка: Голенищев-Кутузов Сергей Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.11.1912

Дочь: Де Нефвилль Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Голенищев-Кутузов Сергей Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
С 1917 по 1923

Муж: Дубасов Олег Фёдорович

Бракосочетание
22.03.1924

Муж: Мей Франтишек

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Смерть
14.02.1960
г. Нью-Йорк, США