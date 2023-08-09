Голенищева-Кутузова (Чернышёва-Безобразова) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения17.03.1890
Дата смерти14.02.1960
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1890
Бракосочетание
21.04.1908
Рождение ребёнка
22.08.1909
Дочь: Винкельнхорн Софья Сергеевна
Отец ребёнка: Голенищев-Кутузов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
20.11.1912
Дочь: Де Нефвилль Марина Сергеевна
Отец ребёнка: Голенищев-Кутузов Сергей Александрович
Бракосочетание
С 1917 по 1923
Бракосочетание
22.03.1924
Муж: Мей Франтишек
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Смерть
14.02.1960
г. Нью-Йорк, США