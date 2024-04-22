Чернышёва-Безобразова (Чернышёва-Кругликова) Софья Ипполитовна
Место рождения
Дата рождения23.08.1864
Дата смерти05.10.1930
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1864
Бракосочетание
1887
Рождение ребёнка
11.08.1888
Сын: Чернышёв-Безобразов Александр Александрович
Отец ребёнка: Чернышёв-Безобразов Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
17.03.1890
Дочь: Голенищева-Кутузова Мария Александровна
Отец ребёнка: Чернышёв-Безобразов Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
1893
Рождение ребёнка
12.07.1895
Рождение ребёнка
31.01.1923
г. Висбаден, Гессен, Германское государство
Смерть
05.10.1930
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика