Чернышёва-Безобразова (Чернышёва-Кругликова) Софья Ипполитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышёва-Безобразова (Чернышёва-Кругликова) Софья Ипполитовна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

23.08.1864

Дата смерти

05.10.1930

Пол

Женский

Отец

1843 г.р.

Мать

1843 г.р.

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1864

Отец: Чернышёв-Кругликов Ипполит Иванович

Мать: Чернышёва-Кругликова Мария Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1887

Муж: Чернышёв-Безобразов Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
11.08.1888

Сын: Чернышёв-Безобразов Александр Александрович

Отец ребёнка: Чернышёв-Безобразов Александр Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.03.1890

Дочь: Голенищева-Кутузова Мария Александровна

Отец ребёнка: Чернышёв-Безобразов Александр Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1893

Сын: Чернышёв-Безобразов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Чернышёв-Безобразов Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
12.07.1895

Сын: Чернышёв-Безобразов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Чернышёв-Безобразов Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
31.01.1923

Сын: Чернышёв-Безобразов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Чернышёв-Безобразов Сергей Александрович

г. Висбаден, Гессен, Германское государство
Смерть
05.10.1930
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
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