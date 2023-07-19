Чернышёв-Безобразов Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти16.09.1956
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Бракосочетание
09.02.1924
Жена: Дорантес Роза Мария
г. Висбаден, Гессен, Германское государство
Рождение ребёнка
03.12.1924
Дочь: Чернышёва-Безобразова Мария Владимировна
Мать ребёнка: Дорантес Роза Мария
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Смерть
16.09.1956
г. Куэрнавака, Морелос, Мексиканские Соединённые Штаты