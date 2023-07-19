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Чернышёв-Безобразов Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

16.09.1956

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Чернышёв-Безобразов Александр Фёдорович

Мать: Чернышёва-Безобразова Софья Ипполитовна

Бракосочетание
09.02.1924

Жена: Дорантес Роза Мария

г. Висбаден, Гессен, Германское государство
Рождение ребёнка
03.12.1924

Дочь: Чернышёва-Безобразова Мария Владимировна

Мать ребёнка: Дорантес Роза Мария

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Смерть
16.09.1956
г. Куэрнавака, Морелос, Мексиканские Соединённые Штаты
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