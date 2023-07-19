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Дорантес Роза Мария

Место рождения

г. Теуакан, Пуэбла, Мексиканские Соединённые Штаты

Дата рождения

?.10.1901

Дата смерти

30.04.1973

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Теуакан, Пуэбла, Мексиканские Соединённые Штаты
Бракосочетание
09.02.1924

Муж: Чернышёв-Безобразов Владимир Александрович

г. Висбаден, Гессен, Германское государство
Рождение ребёнка
03.12.1924

Дочь: Чернышёва-Безобразова Мария Владимировна

Отец ребёнка: Чернышёв-Безобразов Владимир Александрович

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Смерть
30.04.1973
г. Куэрнавака, Морелос, Мексиканские Соединённые Штаты