Дорантес Роза Мария
Место рожденияг. Теуакан, Пуэбла, Мексиканские Соединённые Штаты
Дата рождения?.10.1901
Дата смерти30.04.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Теуакан, Пуэбла, Мексиканские Соединённые Штаты
Бракосочетание
09.02.1924
г. Висбаден, Гессен, Германское государство
Рождение ребёнка
03.12.1924
Дочь: Чернышёва-Безобразова Мария Владимировна
Отец ребёнка: Чернышёв-Безобразов Владимир Александрович
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Смерть
30.04.1973
г. Куэрнавака, Морелос, Мексиканские Соединённые Штаты