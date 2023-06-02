Винкельхорн Кай Гранджан 23.11.1899 — найти родственников по фамилии на Familio

Винкельхорн Кай Гранджан

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 23.11.1899, г. Гудме, Свендборг, остров Фюн, Южная Дания, Королевство Дания

умер 01.07.1986, г. Нью-Йорк, США

Супруги
Винкельнхорн (Голенищева-Кутузова) Софья Сергеевна22.08.1909 г.р.
Дети
Кутузова-Винкельнхорн Карина-МарияНеизвестно г.р.
Мак Клелланд (Винкельхорн) АлександраНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Гудме, Свендборг, остров Фюн, Южная Дания, Королевство Дания

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кутузова-Винкельнхорн Карина-Мария

Мать ребёнка: Винкельнхорн (Голенищева-Кутузова) Софья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мак Клелланд (Винкельхорн) Александра

Мать ребёнка: Винкельнхорн (Голенищева-Кутузова) Софья Сергеевна

Бракосочетание
07.02.1943

Жена: Винкельнхорн (Голенищева-Кутузова) Софья Сергеевна

Смерть
01.07.1986
г. Нью-Йорк, США

Мы используем куки для улучшения работы сайта.