Винкельхорн Кай Гранджан
мужской, родился 23.11.1899, г. Гудме, Свендборг, остров Фюн, Южная Дания, Королевство Дания
умер 01.07.1986, г. Нью-Йорк, США
Супруги
Винкельнхорн (Голенищева-Кутузова) Софья Сергеевна22.08.1909 г.р.
Дети
Кутузова-Винкельнхорн Карина-МарияНеизвестно г.р.
Мак Клелланд (Винкельхорн) АлександраНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Гудме, Свендборг, остров Фюн, Южная Дания, Королевство Дания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кутузова-Винкельнхорн Карина-Мария
Мать ребёнка: Винкельнхорн (Голенищева-Кутузова) Софья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мак Клелланд (Винкельхорн) Александра
Мать ребёнка: Винкельнхорн (Голенищева-Кутузова) Софья Сергеевна
Бракосочетание
07.02.1943
Смерть
01.07.1986
г. Нью-Йорк, США